Serie de tormentas severas en el sur de EEUU deja un muerto y muchos daños

PANAMA CITY, Florida — Una serie de tormentas severas azotaron el sur de Estados Unidos, donde causaron una muerte en Louisiana, el derribo de árboles y cables de electricidad en Mississippi, una granizada en una ciudad costera de Alabama y la destrucción de inmuebles en el noreste de Florida.

El presidente de la parroquia de St. Landry, Jessie Bellard, confirmó la muerte de un hombre durante un tornado ocurrido en la madrugada en Palmetto, Luisiana.

Ballard dijo a la televisora KLFY-TV que José Antonio Higareda, de 27 años, perdió la vida cuando el tornado arrasó con su casa.

Agregó que siete heridos fueron trasladados a hospitales y al menos ocho casas fueron destruidas o sufrieron daños severos, incluida una que fue arrancada de sus cimientos y arrojada casi intacta al lado de un camino. Cinco de las viviendas eran móviles.

“La devastación posiblemente se extiende un cuarto o media milla... No quedó nada de las casas”, afirmó Ballard al medio digital The Acadiana Advocate. No abundó en detalles sobre el grado de los daños, pero equipo pesado fue usado en el lugar para retirar los escombros el sábado mientras los afectados por la tormenta intentaban recuperar algunas de sus pertenencias importantes.

En Mississippi, un posible tornado derribó árboles y cables de electricidad en el condado Rankin sin que hubiera reportes de lesionados.

En Panama City Beach, Florida, una tienda y una vivienda fueron destruidas por lo que pareció ser un tornado, informaron funcionarios municipales en un mensaje en Facebook.

Una foto tomada por un residente y publicada por el periódico The Panama City News Herald muestra el techo y los muros de la tienda derribados, pero mostradores, estantes y mercancía parecían incólumes. No hubo reportes de heridos.

La localidad está en el condado Bay, que fue dañado seriamente por el huracán Michael en 2018.

“Muchas personas decían, ‘sabemos qué hacer. Tristemente, hemos pasado esto antes’ y se unieron como comunidad”, dijo el alcalde de Panama City, Mark Sheldon, al News Herald. “Vimos a vecinos salir y ayudar a otros vecinos, eso es lo que caracteriza a Panama City Beach”.

En Pensacola, Florida, la tormenta arrancó el techo de una cervecería en el centro de la ciudad, de acuerdo con reportes de medios locales. El Servicio Nacional de Meteorología no ha confirmado si fue causado por un tornado, pero informó sobre vientos de hasta 60 mph.

El Pensacola News Journal publicó que cayeron 5 pulgadas de lluvia.

“Todavía estamos conociendo la magnitud exacta de los daños y qué está sucediendo”, dijo Veronique Zayas, copropietaria de Emerald Rpublic Brewing, al periódico. “Pero sabemos que el techo es pérdida total. Hay daños por el agua que se metió y mucho equipo quedó dañado”.