Sur de Florida bajo aviso de bandera roja: condiciones climáticas aumentan posibilidad de incendios

Ahora que un frente frío ha avanzado sobre la región, la atención del sur de la Florida se centra en un aviso de bandera roja que entró en vigor el lunes.

El aviso está vigente desde el mediodía hasta las 8 p.m. en los condados de Broward, Miami-Dade, Monroe y Palm Beach.

Cuando se esperan ráfagas de viento y baja humedad, como este lunes, se puede emitir un aviso de bandera roja. Básicamente, esto significa que el peligro de incendio es alto, con una mayor probabilidad de que un incendio se propague rápidamente fuera de control.

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS, por sus siglas en inglés) explica que "se emite una advertencia de bandera roja basada en el clima más peligroso asociado con el 10 por ciento de los incendios más grandes".

Se pronostica que la humedad relativa baje hasta el 25 por ciento con ráfagas de viento de hasta 25 mph o más.

En la península de Florida, estas son las condiciones que se deben dar para activar un aviso de bandera roja, según el FDACS:

After the cold front passes this morning, a significantly drier air mass with filter in (dew points falling into the 30s and 40s plus RH values below 30%) and with wind gusts of 20-30 mph, this will bring an increased fire risk. Therefore, burning is not advised. #flwx pic.twitter.com/4jEWxIQPpJ