Parte del sur de Florida amanece con niebla y visibilidad reducida: aquí el pronóstico

Este martes comenzará a predominar un ambiente más estable y también más cálido sobre el sur de la Florida.

Tendremos niebla en varios sectores del interior del condado Broward y también Miami-Dade durante las primeras horas de la mañana, lo que dificultará la visibilidad a los conductores.

El viento prácticamente en calma ha sido clave para ello debido a que ha permitido que la niebla se mantenga estacionaria sobre la misma zona por un largo periodo de tiempo. Se espera que esta situación se mantenga al menos hasta después de la salida del sol.

El Servicio Nacional Meteorológico emitió una advertencia especial por niebla hasta las 9:00 a.m.

4/1, 5AM: Patchy fog is beginning to spread the across South Florida, and could lead to reduced visibilities and longer commutes. Stay weather aware and exercise caution while out on the roads! pic.twitter.com/2egy6AWQo3