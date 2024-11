Frente frío en el sur de Florida: ¿qué cambios se esperan?

Miércoles que llega con cambios para el sur de Florida de la mano de un frente frío que hemos estado monitoreando durante toda la semana.

Lluvias y algunas tormentas prefrontales ya comienzan a asomarse esta mañana hacia la costa oeste, y aunque esta actividad seguirá perdiendo fuerzas, tendremos chubascos dispersos con alguna que otra tormenta en horas de la tarde, comenzando cerca del mediodía y quedándose hasta las primeras horas de la noche, siendo ya más aisladas durante la madrugada del jueves.

El frente estará pasando finalmente mañana temprano y a su paso, una masa de aire más seca y más fresca comenzará a filtrarse con ese tan esperado descenso en las temperaturas llegando para el amanecer del viernes. En la tarde del jueves las temperaturas se sentirán agradables con brisa fuerte del norte al noroeste.

Las mínimas para viernes, sábado y domingo se quedarán en el rango bajo de los 50°F.

