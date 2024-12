Emiten advertencia de inundación para Broward: aquí el pronóstico de hoy

Este miércoles la lluvia es protagonista en parte del sur de Florida, por lo que se ha emitido una advertencia por inundaciones para Broward y porciones del sureste de Palm Beach, que estará vigente hasta las 1:15 p.m.

De acuerdo con el Servicio Nacional Meterológico, las zonas que pudieran experimentar inundaciones son: Fort Lauderdale, Pompano Beach, Boca Raton, Deerfield Beach, Lighthouse Point, Lauderdale-By-The-Sea, Oakland Park, Hillsboro Beach, Sea Ranch Lakes, Aeropuerto de Pompano Beach y Terra Mar.

Cerca de las 10:00 a.m. un sector en West Sunrise Boulevard y la avenida 7 en el noroeste (NW), mostraba calles inundadas, según imágenes compartidas por los bomberos de Fort Lauderdale en su cuenta de X.

La ciudad envió un comunicado en el que informaba que había recibido hasta 3 pulgadas de lluvia hasta las 10:00 a.m. y se esperaban al menos entre una y dos pulgadas más durante el día.

Heavy rains leading to street flooding on various surface roadways. This video is from West Sunrise Blvd and NW 7th Avenue. Also getting reports of flooding along N Federal Hwy near Commercial Blvd. Please use caution and do not attempt to drive through high waters! pic.twitter.com/RZAnTyFV6q