Condiciones aumentan posibilidad de incendios en el sur de Florida: aviso de bandera roja

Este jueves el sur de la Florida amanece bajo un aviso por bandera roja o tiempo de fuego, debido a las condiciones favorables que se manifestarán para que se puedan desarrollar incendios o propagar los ya existentes, como el que se mantiene en el sur de Miami-Dade, en la vía hacia los Cayos de Florida.

El aviso estará vigente hasta las 8:00 p.m. de este jueves.

El viento un poco más fuete y de componente sur permitirá que llegue aire más cálido hacia nuestra zona y eso permitirá que aumenten las temperaturas a valores por encima de lo normal en horarios de la tarde en el rango medio y alto de los 80°F

Esta componente del viento también permitirá que el humo de los incendios al sureste de Miami-Dade, que han consumido unos 14,000 acres, gire al norte y afecte ahora el área metropolitana de Miami Dade y también de Broward, por lo cual esperamos cielos brumosos y se recomienda que las personas con problemas respiratorios limiten las actividades al aire libre.

Cuando se esperan ráfagas de viento y baja humedad, como este jueves, se puede emitir un aviso de bandera roja. Básicamente, esto significa que el peligro de incendio es alto, con una mayor probabilidad de que un incendio se propague rápidamente fuera de control.

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS, por sus siglas en inglés) explica que "se emite una advertencia de bandera roja basada en el clima más peligroso asociado con el 10 por ciento de los incendios más grandes".

Se pronostica que la humedad relativa baje hasta el 30 por ciento con ráfagas de viento con ráfagas de viento de componente sur.

En la península de Florida, estas son las condiciones que se deben dar para activar un aviso de bandera roja, según el FDACS:

Low RH values and breezy SW winds on Thursday will result in critical fire conditions. A Red Flag Warning has been issued for much of South FL tomorrow from 11 AM until 8 PM. #flwx pic.twitter.com/l0CaXbcPbd