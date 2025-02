Advertencia por neblina densa en el sur de Florida

Se mantiene la influencia de altas presiones sobre nuestra área, estableciendo condiciones estables sobre el sur de la Florida. Esto inhibe la formación de lluvias y también de nubes de desarrollo vertical. Por este motivo las temperaturas máximas continuarán por encima de lo normal, en el rango bajo de los 80°F.

En la madrugada la niebla es un factor importante para toda la Florida, por lo que el día inicia con una advertencia por neblina densa en el interior de Miami-Dade, Broward y Palm Beach vigente hasta las 8:00 a.m. El viento más cálido del mar cuando se encuentra con la superficie de la tierra más fría permite la formación de nieblas densas a lo largo de la península.

Martes: soleado con máximas entre 80-83 grados.

Miércoles y jueves: se mantiene el calor en la tarde con brisa del sureste y máximas superando los 80 grados.

2/4 - Patchy dense fog is possible once again early this morning. Use caution driving if you encounter patches of fog along roadways.



A Dense Fog Advisory remains in effect through 8 AM. pic.twitter.com/mlNbNo9IQI