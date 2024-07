Advertencia por calor en el sur de la Florida: conoce los índices que se esperan para hoy

Este jueves el calor será protagonista en el sur de Florida con temperaturas que estarán alcanzando el rango bajo de los 90°F e índices de calor, en respuesta a la humedad presente, que estarán oscilando entre 105°F y 108°F.

Estas condiciones han propiciado que tengamos una advertencia por calor para nuestros condados Miami-Dade y Broward hasta las 7:00 pm, así que tome las precauciones necesarias principalmente si va estar realizando actividades al aire libre.

En cuanto a la lluvia seguimos con ese patrón de verano que nos deja algunos chubascos temprano hacia la costa este y avanzando luego al interior y hacia la costa del Golfo.

La brisa estará alcanzando hoy en ráfagas hasta 18 mph así que las peligrosas corrientes de resaca se mantienen para las playas de la costa Atlántica.

Viernes: panorama similar con chubascos aislados en la mañana y luego avanzando al interior y al oeste. Temperaturas cálidas con índices por encima de los 100°F, por lo que quizás tengamos advertencias por calor para Miami-Dade y Broward.

Sábado: 40% de tormentas dispersas temprano en la tarde y luego concentrándose al interior. Máximas en los 90°F.

Domingo: más humedad llega y con ello aumento un poco la probabilidad de lluvias y tormentas. Para este día esperamos entonces un 50% de probabilidad con calor garantizado.

⚠️ The Heat Advisory continues TODAY, July 25th for Broward and Miami-Dade Counties. Heat indices of 102 to 105 are forecast today for the two counties. #flwx https://t.co/Y1Pg885qDm