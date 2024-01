Advertencia de viento fuerte para el sur de Florida: qué significa

Este martes estará marcado por el viento fuerte en toda nuestra zona asociado a la llegada de un frente frío. Nos encontramos bajo una advertencia de viento fuerte hasta las 7:00 p.m. debido a la probabilidad de ver ráfagas que lleguen a las 40 mph.

Con relación a la lluvia, aunque tendremos un día nublado las precipitaciones llegarán solo en horarios de la noche y pasarán rápidamente a medida se mueve la banda frontal sobre nuestra área.

Debido a los fuertes vientos entre 20 y 30 mph y las ráfagas que pudieran llegar a las 40 mph es posible que se produzcan algunos cortes de energía; riesgo de que artículos exteriores puedan volarse o sufrir daños, que ramas de árboles y árboles pequeños caigan y que se presenten condiciones de conducción peligrosas.

Las recomendaciones son asegurar objetos de poco peso, evitar caminar por zonas de muchos árboles si está en un área afectada por los vientos y manejar con precaución si conduce en una zona bajo ráfagas de viento.

A wind advisory will be in effect in #OurCounty from 10 a.m. to 7 p.m.. Sustained winds of 20-30 mph & gusts of 40-45 mph are expected, potentially resulting in:



➡️ Scattered power outages

➡️ Outdoor items that could blow around or be damaged

