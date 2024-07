Advertencia de calor en el sur de Florida: pronóstico y consejos ante altas temperaturas

Este miércoles llega con el calor siendo protagonista, gracias a índices de calor que estarán alcanzando hasta 110°F en algunas zonas del sur de Florida. Por esa razón que tenemos una advertencia desde las 10 a.m. al menos hasta mañana jueves a las 8:00 p.m. en los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

De acuerdo con el Servicio Nacional Meteorológico (NWS, por sus siglas en inglés) el índice de calor es una medida que muestra qué tan caliente se siente realmente cuando la humedad se tiene en cuenta con la temperatura real del aire. Por eso a mayor humedad relativa y altas temperaturas, mayor índice de calor.

Una advertencia de calor se publica cuando se espera un índice de calor de 105 ° F o más durante al menos dos horas.

El calor de este tipo representa un riesgo importante para todas las personas que están expuestas al sol y activas o se encuentran en un grupo sensible al calor, señala el NWS, en su página web.

La probabilidad de lluvia hoy y mañana se mantendrá apenas en el rango del 30%, con si acaso algún par de chubascos en la mañana y ya para la tarde esas lluvias estarán quedándose al interior y al oeste.

7/3, 5AM: It's gonna be another warm and muggy day out there for South Florida, with chances of heat indices reaching the 105-110 degrees F range this afternoon.



⚠️ A Heat Advisory is in effect for southern counties starting 10 AM ⚠️



Stay cool and keep hydrated! #flwx pic.twitter.com/g8atXzXo29