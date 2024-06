Advertencia de calor en Miami-Dade: se espera fin de semana con altas temperaturas

El calor será sin dudas protagonista este viernes y durante el fin de semana a través del sur se Florida, con temperaturas alcanzando el rango bajo de los 90°F e índices de calor que fácilmente llegarán a valores entre 106°F y hasta 110°F.

Para hoy tenemos una advertencia de calor que entrará en vigor desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m. en el condado Miami-Dade, así que precaución en ese sentido.

La lluvia tan esperada sigue brillando por su ausencia, ayer nuevamente se estuvo quedando hacia sectores del interior pero hoy esperamos que la brisa del golfo sople un poco más fuerte y finalmente algo de lluvia se materialice.

Para el fin de semana tendremos también algunas tormentas y la probabilidad sin dudas estará aumentando para la próxima semana laboral.

La Cruz Roja y el Servicio Nacional Meterológico (NWS) tienen una serie de recomendaciones para enfrentar días con altas temperaturas y evitar problemas de salud.

6/7 - Hot temperatures are in store to end the work week with less rain shower/storm coverage. Temperatures reach the low to mid 90s with heat indices in the region up to 105-108F. A heat advisory is currently in effect for Miami-Dade, but may get expanded to other counties. pic.twitter.com/L6ctvmykt4