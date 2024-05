Advertencia de calor en Miami-Dade: consejos para enfrentarse a las altas temperaturas

MIAMI, Florida - Las altas temperaturas se mantienen este viernes en el sur de Florida, tal como nos han acompañado en los últimos días, pero en esta ocasión una advertencia por calor para el condado Miami-Dade ha sido emitida desde las 10 a.m. hasta la 8:00 p.m.

De acuerdo con el pronóstico se esperan temperaturas máximas cercanas a los 94°F, pero con índices de calor entre 103°F y 107°F, debido a la mumedad presente.

Más alertas de calor pudieran ser necesarias en otros condados este viernes y durante el fin de semana. Ante las altas temperaturas es importante seguir los consejos de expertos y autoridades para evitar golpes de calor y otros problemas de salud.

Algunos chubascos están en el pronóstico con una probabilidad del 20/30% para hoy y mañana, aumentando a un 40% para el domingo.

La máxima hoy en Miami pudiera llegar a los 95°F, pero con índices de calor de entre 105°F y 110°F.

5/15 5AM: Today will be the hottest day of the week thus far for most areas, with high temps in the mid-90s and heat index values around 100-105. There will also be chances for showers and thunderstorms, primarily over northern areas. A few storms could be strong to severe. #flwx pic.twitter.com/TsVe3E3s8N