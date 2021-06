Miami-Dade se prepara para la temporada de huracanes

La temporada de huracanes en la cuenca atlántica arrancó oficialmente este martes y las autoridades en el sur de Florida ya anuncian sus planes preventivos.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, prevé una temporada que sea por encima de lo normal pero sin llegar al extremo de la de 2020, que en medio de la pandemia de COVID-19 tuvo en jaque a las islas del Caribe, las costas de Centroamérica, México y Estados Unidos con un número récord de tormentas con nombre.

Este martes, las autoridades locales del condado Miami-Dade dieron a conocer los planes preventivos e hicieron un llamado a la personas a tener los insumos y productos necesarios para enfrentar un huracán, incluso aprovechando los 10 días libres de impuesto en Florida que culmina el 6 de junio.

La alcaldesa de Miami-Dade dijo que habrán 81 refugios disponibles en el condado si llegara a ser necesario.

Los preparativos que debes hacer durante la temporada de huracanes

Las autoridades del condado con más población del sur de Florida piden a sus residentes vacunarse contra el COVID-19, debido a que de presentarse una emergencia, muchos de los pobladores que viven en zonas vulnerables tendrán que convivir con otras personas en los albergues.

Los nombres escogidos este año por la Organización Meteorológica Mundial son Ana, Bill, Claudette, Danny, Elsa, Fred, Grace, Henri, Ida, Julian, Kate, Larry, Mindy, Nicholas, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Víctor y Wanda y, según el pronóstico de AccuWeather, puede ser que se usen casi todos (20 de 21, según el promedio más alto).

En Florida, que no fue muy castigada en la temporada 2020, una encuesta de la mayor asociación de automovilistas de EEUU reveló este martes que un 43% de su población no tiene un plan de emergencia, un 29% no piensa evacuar su casa aunque lo recomienden y un 60% solo dejaría su vivienda si llegase un huracán de categoría 3 o más.