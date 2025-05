Así se congeló el Atlántico tropical: lo que aprendimos del 2024

La pasada temporada de huracanes en el Atlántico será recordada no solo por la intensidad de tormentas como Beryl y Helene, sino también por una pausa inesperada que desconcertó incluso a la comunidad científica.

Entre agosto y mediados de septiembre —el periodo históricamente más activo del año— el trópico entró en un silencio inusual. Las ondas tropicales cruzaban desde África como es habitual, pero desaparecían sin desarrollarse. ¿Qué ocurrió?

Expertos señalan que no fue casualidad. Fue el resultado de una combinación poco común de factores atmosféricos y oceánicos que alteraron los ingredientes básicos para la formación de ciclones. A continuación, los fenómenos clave detrás del “apagón tropical” de 2024.

Desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ)

Uno de los primeros factores detectados fue el cambio de posición de la ITCZ, la franja de nubes y tormentas que cruza el Atlántico tropical y sirve como cuna para la mayoría de los huracanes que se forman a partir de ondas africanas. En 2024, esta zona se desplazó más al norte de lo normal, alejándose de la región ecuatorial rica en humedad.

“Depende de la extensión del monzón, porque a veces está muy pegado a África, o puede extenderse cercano al ecuador. Donde hay más temperatura y humedad se crean más tormentas”, explicó Nelsy Ramos, meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes.

Este cambio dejó expuestas a las ondas tropicales a condiciones más hostiles: aire seco proveniente del Sahara y aguas más frías frente a la costa de Mauritania. El resultado fue que muchas de ellas se disiparon antes de adquirir organización ciclónica.

Enfriamiento del Atlántico Ecuatorial Oriental: la "Niña Atlántica"

Simultáneamente, un enfriamiento anómalo afectó las aguas del Golfo de Guinea. Los vientos alisios —que soplan de este a oeste en esa región— se intensificaron de forma inusual, empujando las aguas superficiales cálidas y reemplazándolas con aguas más frías de capas profundas.

Este fenómeno, que algunos expertos ya llaman la “Niña Atlántica”, redujo aún más la humedad disponible para las ondas tropicales, cortando el suministro de “combustible” para el desarrollo de tormentas.

El polvo del Sahara: una barrera seca y opaca

Otro de los protagonistas fue el persistente transporte de polvo sahariano, que actuó como una doble barrera: atmosférica y solar.

“Ese polvo viene del desierto. Al no haber humedad, el ciclón no se va a formar. Además, ese polvo bloquea la entrada de luz solar al mar, evitando que la superficie se caliente lo suficiente”, agregó Ramos

La presencia continua de esta masa seca y densa fue registrada desde julio hasta mediados de septiembre, coincidiendo con la pausa en la actividad ciclónica.

Calor en altura: una “tapa” invisible

El cuarto elemento fue un calentamiento anómalo en los niveles altos de la atmósfera, especialmente entre los 300 y 200 hPa. Esta capa caliente actuó como una “tapa” que impidió el ascenso del aire húmedo y cálido desde la superficie, elemento esencial para la formación de sistemas convectivos profundos.

“Eso no permite que el ciclón se convierta en estas torres de lluvia que son las que van a generar la circulación. Si los otros ingredientes no están disponibles, simplemente no se forma”, puntualizó Ramos.

Una temporada de dos mitades

El resultado fue un patrón climático atípico. Tras la formación temprana de tormentas como Beryl, Debby y Ernesto, el Atlántico entró en una pausa durante el mes más esperado: septiembre. Las gráficas muestran un “valle” de inactividad entre dos picos de actividad. Pero esa tranquilidad terminó abruptamente. A partir de la segunda mitad de septiembre, el Atlántico tropical se reactivó con fuerza.

“Después de mediados de septiembre tuvimos una actividad muy, muy activa. Se formaron hasta 12 tormentas en ese periodo, incluyendo a Helene, que fue devastadora”, recordó Ramos.

¿Qué significa esto hacia el futuro?

Para los científicos, la pausa de 2024 es una señal de alerta. Las condiciones que la provocaron —como la Niña Atlántica o el fortalecimiento de los alisios— podrían volverse más frecuentes en un planeta marcado por el cambio climático.

Modelos globales ya indican que patrones de circulación oceánica y atmosférica están cambiando, lo que dificulta aún más la previsión estacional.

“Eventos como el observado en 2024 podrían volverse más comunes ante el cambio climático y la alteración de patrones oceánicos y atmosféricos”, advierten investigadores de NOAA y universidades como Colorado State.

La pausa tropical de 2024 no fue producto del azar. Fue un fenómeno multidimensional que evidencia cuán frágil puede ser el equilibrio del Atlántico tropical ante cambios regionales y globales. A pesar de contar con tecnologías avanzadas, la naturaleza sigue sorprendiendo. Y en tiempos de calentamiento global, entender estas pausas será tan importante como anticipar las tormentas.