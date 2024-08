Tyreek Hill reta al medallista de oro olímpico Noah Lyles a una carrera

El mundo está presumiblemente un paso más cerca de una carrera entre el receptor abierto de la Pro Bowl de los Dolphins Tyreek Hill y el medallista de oro olímpico de los 100 metros Noah Lyles.

Hill retó a Lyles a una carrera de 50 yardas el domingo, la última de una serie de púas entre el ex campeón de la Super Bowl y el velocista estadounidense.

La disputa comenzó a principios de este mes, cuando Hill fue preguntado en el podcast "Up & Adams" sobre los comentarios de Lyles de que los campeones de las ligas deportivas estadounidenses no deberían ser considerados campeones del mundo. Lyles hizo esos comentarios el verano pasado sobre los jugadores de la NBA, lo que provocó la ira de esos deportistas y le convirtió en una figura un tanto polarizadora para tratarse de un olímpico condecorado.

"Noah Lyles no puede decir nada después de lo que le acaba de pasar", le dijo Hill a Kay Adams, refiriéndose a que Lyles ganó el bronce en los 200 metros después de correr con COVID-19. "Fingir que está enfermo, me parece de rábano picante. Para que haga eso y diga que no somos campeones del mundo de nuestro deporte, vamos, bruh. Habla de lo que sabes, y eso es el atletismo."

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Hill, a la pregunta de qué pasaría si tuvieran que competir, añadió: "Le ganaría a Noah Lyles. No le ganaría por mucho, pero ganaría a Noah Lyles".

Lyles respondió en varias ocasiones, primero fingiendo no saber quién era Hill en una entrevista con NBC Sports.

"¿Cuál es el tipo del guepardo del fútbol? Bueno, no recuerdo su nombre", dijo Lyles.

Luego, cuando se le preguntó sobre Hill en el podcast "Nightcap" con Shannon Sharpe y Chad Johnson, Lyles dijo que Hill sólo "perseguía influencia".

"Cada vez que aparecía alguien rápido, intentaba competir con él. Si realmente quisiera correr contra la gente, se habría presentado como DK Metcalf", dijo Lyles, refiriéndose a cuando el receptor de los Seattle Seahawks corrió en las pruebas olímpicas de 2020.

"El hombre esquiva el humo. No tengo tiempo para eso. Me está retando. Estamos compitiendo en los 100, podemos competir. Si se lo toma realmente en serio. Si se lo toma en serio de verdad, y no estoy hablando de que sólo habláis por internet… me veréis en la pista"

Hill está considerado uno de los jugadores más rápidos de la NFL, si no el más rápido. Corrió en pista en la universidad, con una marca personal de 10.19 segundos en los 100 metros. Lyles ganó la medalla de oro en París con una marca de 9.79 en la misma distancia.

El reto de Hill en una carrera de 50 yardas sería algo menos de la mitad de la distancia de un sprint de 100 metros. Hasta el martes por la mañana, Lyles aún no había respondido.

Esta nota fue publicada originalmente por NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.