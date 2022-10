Quién es quién: conoce a cada uno de los participantes de Exatlón

REPÚBLICA DOMINICANA - Conoce a los participantes de la competencia en las arenas más feroces del planeta. Rojos y Azules luchan en el renovado circuito de fuego de “Exatlón Estados Unidos Edición Mundial” Séptima Temporada, que salió al aire el Lunes, 3 de Octubre, a las 7/6 C.

Los 20 integrantes del Equipo Famosos (Equipo Rojo) y el Equipo Contendientes (Equipo Azul) estarán listos para la aventura más grande de sus vidas cuando esta nueva generación de héroes de nivel mundial pondrá a prueba sus habilidades físicas y mentales frente a los más innovadores circuitos y desafíos para llevarse grandes sumas de dinero a lo largo de la competencia deportiva #1 de la TV hispana.

Los fanáticos podrán entrar al mundo detrás de la competencia y conocer a fondo al ser humano detrás de cada atleta, entre otras novedades para el disfrute de toda la familia.

QUIÉNES SON LOS FAMOSOS

Caterine Ibargüen es una atleta colombiana que compite en salto de longitud, salto de altura y triple salto.

Su infancia fue complicada, ya que buena parte de su infancia la vivió al lado de su abuela, Ayola Rivas, pues sus padres, Francisca y William, se separaron. Él se fue a vivir a Venezuela y su madre se empleó en casas de familia. Esto a causa de un conflicto armado que se vivió en su natal Apartadó, Antioquía. Cuentan que en ese entonces no había mucha comida ni mucho dinero, pero su abuela siempre puso por delante su educación.

Comenzó en el voleibol, pero a los 12 años dio el salto a practicar atletismo y a pesar de que su sueño era ser bailarina, se empeñó en los deportes como salvación para su carrera profesional. Por su buen desempeño logró conseguir una beca para estudiar enfermería en Puerto Rico, y es allí donde conoce al entrenador de atletismo que la llevaría a forjar su gran carrera profesional.

Ha tenido una carrera deportiva muy exitosa, participó en las Olimpiadas de Atenas en el 2004, en las Olimpiadas de Londres 2012 ganando medalla de plata y en las Olimpiadas de Río en el 2016 obteniendo medalla de oro. Además, tiene 2 medallas de oro en Campeonatos Mundiales de atletismo y en toda su carrera cuenta con 13 medallas de oro, 7 de plata y 5 de bronce en competencias importantes a nivel internacional.

Elsa García es gimnasta profesional y pertenece a la Selección Nacional de México desde el 2000 hasta la actualidad.

Su carrera deportiva como gimnasta comenzó a los 3 años. Actualmente, es considerada una de las gimnastas más importantes de México.

Ha competido en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y en las Olimpiadas de Londres 2012. Cuenta con varias medallas ganadas: 16 medallas centroamericanas, 4 panamericanas y 13 medallas de copas del mundo. En el Mundial de Gimnasia del 2009 ganó el cotizado premio “Longines” a la gimnasta más elegante. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 fue analista y comentarista por la marca Claro.

Es Licenciada en Diseño de Modas y próximamente tendrá su propia línea de ropa deportiva. Se considera una persona perseverante, feliz y agradecida por contar con una familia que la apoya incondicionalmente.

Selene Valera es jugadora de fútbol profesional. Nacida en Colima, de una familia humilde. Su carrera en el deporte comenzó a muy temprana edad porque veía en su hermana un ejemplo a seguir. Al principio lo hizo para divertirse y poder viajar igual que su hermana pero su buena destreza hizo que lograra escalar en el deporte.

Estudió y se convirtió en maestra, no fue hasta luego de comenzar a ejercer su profesión que logró el sueño de jugar fútbol a nivel profesional. Su familia es muy importante para ella y cuenta que su mamá la apoyó mucho cuando decidió practicar fútbol.

Sus inicios los realizó para los equipos León y Chivas y actualmente es defensa para el Club América Femenil de México. Su objetivo es pertenecer a la Selección Mexicana Femenil.

Marizol Landázuri practica la disciplina del atletismo y su especialidad son los 100 y 200 metros planos.

Comenzó su carrera deportiva en el atletismo un poco tarde, casi a los 22 años y después de 6 meses de entrenamiento asistió a su primera competencia y se convirtió en subcampeona de su país, eso la motivó a ir por más. A partir de ese momento ha ganado varias medallas de oro a nivel nacional.

En el 2018 obtuvo medalla de oro en los 100 metros en los Juegos Sudamericanos de Bolivia. Además, hace 9 años que pertenece al equipo Nacional de Ecuador de relevos 4×100 metros, equipo con el cual ha ganado varios campeonatos internacionales y llegó a los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020. Marizol se considera una persona muy paciente, dedicada, humilde, pero sobre todo muy alegre y con mucha chispa.

Estefanía Ahumada es actriz, presentadora y estrella de reality shows. Nació en España, pero vive y trabaja en México desde 2013.

A los 22 años descubrió que su pasión era la actuación y decidió mudarse a Londres para aprender inglés, donde tuvo que trabajar hasta de mesera para poder pagar sus estudios. Luego se fue a Tokio para desarrollar su carrera en el modelaje, se mudó a Israel persiguiendo el amor y cuando esta relación terminó se mudó a México en el 2013 para continuar con su carrera como actriz.

También es una entusiasta de los deportes y le encantan las aventuras extremas. Tiene una gran actividad en social media, donde demuestras sus dones atléticos, incluyendo retos para ponerse en forma y bajar de peso.

Jonny Magallón es un futbolista profesional mexicano. Desde pequeño se notó su gran habilidad en el deporte y desde el inicio tuvo una carrera exitosa, jugando en la posición de defensa central.

Proveniente de una familia con gran afición hacia el fútbol, su hermano mayor Raúl Magallón también fue futbolista. Jonny Magallón fue defensa del equipo Chivas de Guadalajara y allí se consagró como uno de los grandes del fútbol mexicano. Su mayor logró en el deporte fue pertenecer a la Selección mexicana de fútbol y lograr competir en una Copa América y una Copa del Mundo. En 2020, sale del retiro para regresar al deporte como parte de la Liga de Balompié Mexicano con el equipo Atlético Jalisco.

Está casado con Zare Alfaro, con quien tiene dos hijos: Zare Sofía y Juan Pablo.

Horacio Gutiérrez es peleador profesional de MMA. Sus comienzos en el deporte fueron en el fútbol, pero al poco tiempo se interesó en el boxeo y en el Muay Thai. Su primera pelea fue a los 14 años y desde ese momento su carrera en los deportes de contacto ha sido exitosa.

Entre sus mayores logros obtenidos es ser campeón nacional de Muay Thai y pelear en la UFC, hasta la actualidad cuenta con 7 de 10 peleas profesionales ganadas. Cuenta que una de las competencias más difíciles a las que se enfrentó fue estar en el reality show “Ultimate Fighter” en el que fue finalista.

Es el mayor de 3 hermanos y viene de una familia tradicional mexicana en donde tener estudios era un requisito, por lo que tuvo que estudiar Negocios Internacionales para complementar su carrera profesional. Su padre es sobreviviente de cáncer y la fortaleza con la que ha enfrentado a la enfermedad es el mayor ejemplo que Horacio puede tener.

Rafael Nieves Salas, actor, nacido en Hermosillo. Sus inicios en el deporte comenzaron con el Jiu Jitsu cuando tenía 8 años. Luego se interesó por el Boxeo porque su sueño era poder competir en UFC. Como deportista tuvo varias medallas ganadas, fue Campeón Nacional, Regional y Estatal.

Cuando cumplió 18 años, decide dejar su carrera deportiva para estudiar Comercio Internacional ya que sintió la necesidad de cumplir con los protocolos de tener algún estudio formal que complaciera a sus padres.

A sus 25 años, tenía un trabajo estable en una Secretaría del Gobierno pero no se sentía feliz con ejercer su carrera y es cuando decide renunciar a su trabajo e irse a Ciudad de México a estudiar actuación. Recuerda que sus inicios en la actuación fueron complicados porque no tenía holgura económica y no contaba con el apoyo económico de su padre, pero poco a poco fue solventando cualquier adversidad.

El momento más duro que le ha tocado vivir, fue enfrentar el cáncer de su madre. Esto ocurrió durante la pandemia y él se dedicó a cuidarla y apoyarla en su recuperación.

Rafael tiene una familia muy unida, sus padres están juntos y han sido su apoyo incondicional. Tiene una hermana mayor y un hermano menor que viven en Ciudad de México.

Iván Fernández es jugador de voleibol profesional de Puerto Rico. Desde los 10 años practica este deporte que le ha traído muchas satisfacciones a él y a su familia. Además de ser deportista es bartender y estudiante becado gracias a su buen desempeño en el voleibol.

Su familia ha estado apoyándolo siempre a pesar del divorcio de sus padres ya que el deporte fue la conexión que pudo fortalecer sus vínculos con padre quien fue jugador profesional de básquetbol en Puerto Rico. Tanto así que a pesar de vivir en casas y ciudades distintas, su padre se comprometió a ser su coach y lo ayudó a convertirse en un atleta de alto rendimiento.

Iván se describe como un hombre positivo y determinado.

Douglas Castillo: Los gemelos Castillo son nacidos en Costa Rica. Douglas es el menor de los gemelos, y junto con su hermano fue deportista de alto rendimiento en el tenis de mesa.

Ambos son ingenieros de profesión y deportistas desde pequeños. En el 2008 comienzan a jugar tenis de mesa logrando obtener varias medallas a nivel nacional e internacional por su buen desempeño.

En el 2020 abandonan este deporte para enforcarse en nuevos proyectos profesionales y se mudan a México a desarrollar sus carreras como modelos, actores y creadores de contenido.

Para Douglas ha sido difícil mantenerse alejado de su familia, los gemelos son los menores entre 5 hermanos, sus padres se separaron cuando ellos tenían 6 años y quedaron a cargo de su madre. Aunque Douglas logró mantener una gran conexión con su padre a pesar de la distancia.

La vida de los gemelos Castillo es muy parecida, pero se diferencian en personalidad: Douglas suele ser disperso y relajado.

QUIÉNES SON LOS CONTENDIENTES

Isabel Junio nació en Tijuana y es médico general. Siempre le interesaron los deportes pero fue a sus 15 años cuando comenzó con el entrenamiento de gimnasio y levantamiento de pesas. Su familia tiene una pequeña escuela en Tijuana y desde su adolescencia hasta la actualidad, ella ayuda con los campamentos de verano.

Decide estudiar medicina porque sintió que era su vocación, su abuelo era médico y gracias a él siempre le agradó este oficio. Durante la pandemia, estuvo trabajando largas jornadas en la sala de emergencias, vio a mucha gente morir en el proceso y esto le generó mucho estrés por lo que decide darle un vuelco a su carrera.

Conoció a su esposo hace 3 años, él es nutriólogo y actualmente, tienen un consultorio de “wellness” juntos. Ella cruza la frontera muy seguido para ver pacientes allí y visitar a una de sus hermanas que vive en San Diego. Isabel ha conseguido fusionar sus conocimientos en medicina con el ejercicio para lograr mejores resultados en su carrera “fitness”.

Cuenta que su familia es su pilar, sus padres tienen más de 40 años juntos y son sus grandes amigos. Actualmente entrenan todos en el mismo gimnasio, y su padre a pesar de tener 80 años, levanta pesas y es ejemplo para muchos de su edad. Cuenta que sus padres han sido siempre su mayor apoyo. Se considera extrovertida, alegre y determinada.

Cynthia Castillo es entrenadora personal, mexicana de Los Ángeles y

madre soltera de 3. Nació en Michoacán, México y cuando tenía 10 años su madre decidió separarse de su papá e irse a Estados Unidos en busca de un mejor futuro para sus hijos. Durante ese proceso, Cynthia y sus 4 hermanos se quedaron 3 años viviendo en México con su padre, quien cayó en depresión y se volvió alcohólico. Para poder mantener a su familia Cynthia y su hermana mayor vendían frutas y churros al salir de la escuela. A los 14 años su madre logra llevársela a ella y a sus hermanos a Los Ángeles, California.

En escuela superior jugó fútbol y voleibol, pero se casó a los 17 años y abandonó los deportes para dedicarse a ser madre a tiempo completo. En esa relación Cynthia sufrió abuso físico y verbal. Pero Cynthia logró salir y encontrar un nuevo amor. Tiene 3 hijos, una niña de 14 años de su primer esposo, un niño de 8 y una niña de 5 de su segundo esposo.

En el 2013 su padre muere de un ataque al corazón, lo que le marcó la vida ya que no pudo despedirse de él. Esta muerte fue lo que la motivó a regresar a los deportes. Hace 2 años se certificó como entrenadora personal y ahora se dedica a entrenar y motivar a madres como ella a llevar un estilo de vida saludable.

Cynthia se considera una luchadora y quiere entrar a Exatlón para demostrarle a sus hijos que lo que ha conseguido en la vida es porque ha trabajado duro y no por tener una cara bonita.

Alejandra Varela nació en México. Desde muy pequeña su madre la introdujo en el mundo de los deportes y desde ese momento toda su vida ha girado en torno a hacer ejercicio. Ha practicado atletismo, voleibol y crossfit, pero lo que más le ha gustado es el básquetbol y esta pasión la ha llevado a practicar este deporte por largo tiempo.

Actualmente es estudiante de Ingeniería Ambiental, entrenadora personal y coach de ejercicios funcionales en un estudio. Tiene una familia pequeña que consta de un hermano mayor, una hermana gemela y su madre.

Lo más difícil que le ha tocado vivir, fue la muerte de su padre. Él estaba manejando una motocicleta cuando tuvo un accidente y murió en el instante. Alejandra tenía solo 11 años cuando esto ocurrió y a partir de allí tuvieron que reinventarse como familia. Su hermano mayor tiene 9 años más que ella y fue el apoyo de su madre cuando su padre muere. Alejandra lo ve como una figura paterna porque al quedar huérfana su hermano asumió ese rol. Para Alejandra su hermana gemela lo es todo, dice que sin ella su vida estaría incompleta.

Tiene una prima – hija menor de la hermana de su mamá- que vive en Colorado. Son muy unidas y desde pequeñas pasaron vacaciones y navidades juntas. Es la persona con la que es más cercana además de su hermana.

Azul Granton es modelo, actriz e influencer Argentina. Es la típica joven de pueblo pequeño y grandes sueños que dejó su casa a los 19 años para viajar toda América Latina buscando la oportunidad de estar en televisión.

Tiene una familia pequeña que consta de madre, padre y un hermano mayor. Todos aún viven en su pueblo natal en Argentina llamado Villaelisa a unos 30 kilómetros de la capital.

De su familia, la persona a la que más extraña y con la que tiene más confianza es con su madre. La considera una amiga. Sus padres son su mayor apoyo, la han impulsado a seguir sus sueños a pesar de la nostalgia que causa la separación. Su otro apoyo es su hermano, con quien mantiene una relación muy estrecha, él es ingeniero y es un apasionado del motociclismo.

Desde pequeña le han gustado los deportes, pero en lo que más se destacó fue en el patinaje artístico en donde obtuvo varios premios regionales.

Por el momento está soltera, aunque tuvo una relación con un chico de Guatemala hasta hace 3 meses.

Lilian Durán es mexicana, trabaja en un gimnasio de entrenamiento funcional y también tiene una marca de meriendas saludables.

Desde los 4 años comenzó a practicar deportes, primero estuvo en gimnasia y posteriormente perteneció a la selección de atletismo y basquetbol de su localidad. Al poco tiempo comienza a practicar esgrima y se enamora de este deporte, con él consigue ganar varias competencias, pero tuvo que abandonarlo porque su prioridad era estudiar en la universidad y debía trabajar para poder pagar sus estudios.

Su familia la impulsado siempre a estar en el camino del deporte, su madre es su inspiración y a pesar de los problemas económicos, hizo todo lo que estaba a su alcance para que pudiera seguir sus sueños. Se considera una apersona valiente, perseverante y alegre.

Aldo Tamez es nacido en Monterrey, México. Viene de una familia en donde todos son deportistas. Su padre practicaba fútbol americano, su madre pasaba buen tiempo en el gimnasio y sus tíos son futbolistas profesionales, a ellos les atribuye su amor por el deporte y por la competencia.

A los 4 años comenzó a jugar fútbol y a los 12 años incrementó su pasión por este deporte y es cuando decide dedicarle más tiempo a entrenar.

Nn decidió realizar estudios universitarios y complementar su carrera profesional.

La persona de su familia con la que más afinidad siente es con su abuela. Ella es su apoyo, su mejor cómplice y su ejemplo a seguir. Su abuela Leticia tiene un canal de Youtube y está trabajando sus redes sociales para convertirse en una “influencer”.

Sus tíos maternos viven en Mc Allen, los considera primos porque son contemporáneos. Suelen pasar navidades y fechas importantes juntos. Se considera una persona alegre y muy competitiva, esto último a veces suele ser su defecto.

José Kuthy es nutricionista y mercadólogo nacido en México. Desde niño ha sido un apasionado por los deportes y entre los que ha practicado están: tenis, fútbol, boxeo y natación. Siempre ha sentido la necesidad de estar en movimiento y por esto pasa gran parte de su tiempo entrenando, actualmente hace pesas en el gimnasio y calistenia.

Tiene 2 hermanas: Ana Sofia la mayor y Lucero la menor. El peor momento que tuvo que vivir, fue cuando le diagnosticaron cáncer a su hermana Ana Sofia, sintió que le mundo se derrumbaba en ese momento. Por fortuna el cáncer fue superado y hermana ya no padece esta enfermedad.

Lo que más disfruta es compartir tiempo con su novia, quien en estos momentos vive en New York. Ellos hacen lo posible por mantener una buena relación a pesar de la distancia y viajan constantemente para verse. José es una persona muy espiritual, todos los días medita porque considera que el equilibrio perfecto es cultivar cuerpo y espíritu.

Cuenta con muchos seguidores en Instagram y utiliza su cuenta para ser motivador nutricional. Su familia es su apoyo incondicional y son los que le han dado el mejor ejemplo a seguir. Los describe como bondadosos, leales, unidos, sencillos, y cariñosos. El tío, con quien es más cercano, vive en San Francisco.

Aaron Matos es venezolano que actualmente se desempeña como entrenador de crossfit y entrenador personal.

Sus inicios en el deporte los realizó en el altletismo cuando tenía 10 años, luego jugó fútbol y voleibol y desde ese momento se dió cuenta de que su vida era el deporte. Pasado unos años, descubrió el crossfit y ha sido su pasión desde entonces.

La situación política de su país natal lo obligó a emigrar y cuenta como el mayor de sus logros hasta entonces, el poder radicarse en otro país; pero esta experiencia también le ha dejado sin sabores, teniendo que renunciar a estar cerca de su familia.

Viene de una familia religiosa, de clase media y tiene una hermana mayor que vive con él y un hermano menor que vive en España. Sus padres se divorciaron y en la separación, su padre asumió la crianza de sus 3 hijos. La relación con su madre es buena, pero su papá es su super héroe. Es muy unido a sus hermanos y lo que más le pesa en estos momentos es no poder tener a la familia reunida. A su padre le diagnosticaron dos tumores y el no poder acompañarlo en ese momento tan complicado es algo que le pesa.

Tiene mucho afán por ganar Exatlon porque quiere utilizar ese dinero para poder reunir a la familia y además lograr reencontrarse con su gran amor. Es una chica que vive en Chile, aún no son novios porque la distancia se los impide, pero están enamorados.

Junior Díaz nació en República Dominicana, pero cuando tenía 6 meses de nacido, su familia se mudó a New York en la búsqueda de un mejor futuro.

Sus inicios en el beisbol los realizó cuando tenía 7 años, pero no logró realizarlos de manera profesional. Actualmente juega softball con sus amigos y además realiza entrenamiento funcional en el gimnasio.

Sus padres y su abuela son lo más importante para él y son los que lo han apoyado a salir adelante. Tiene 4 hermanos con los que mantiene una buena relación. Lo más difícil que ha vivido, fue enfrentarse al cáncer que le detectaron a su padre. Durante el proceso, Junior decide abandonar los estudios para irse a acompañar a su padre.

Ahora se dedica a ser vendedor y su mayor logro es haber podido comprarle una casa a sus padres.

Esteban Castillo: Los gemelos Castillo son nacidos en Costa Rica. Es el mayor de los gemelos. Viene de una familia conservadora, sus padres y hermanos siempre apostaron por la academia y esto hizo que los gemelos se interesaran por estudiar ingeniería, pero en el caso de Esteban, su verdadera pasión es la actuación, el modelaje y la creación de contenido.

Para Esteban ha sido difícil mantenerse alejado de su familia, su madre es la persona con quien más afinidad tiene. Tiene 3 hermanos mayores con los que mantiene buena relación, pero además de Douglas, con quien es más cercano, es con su hermano Mauricio.

Su carrera como creador de contenido es lo que lo ha hecho ser conocido y es lo que se dedica a diario.

En el deporte, actualmente practican calistenia, básquet y fútbol. Son los menores entre 5 hermanos, sus padres se separaron cuando ellos tenían 6 años y quedaron a cargo de su madre. La vida de los gemelos Castillo es muy parecida, pero se diferencian en personalidad: Esteban se destaca por ser disciplinado y consecuente.