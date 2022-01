Los Tampa Bay Bucs despiden a Antonio Brown tras extraña situación durante partido

Antonio Brown quiere aclarar las cosas tras su extraña salida del partido del domingo entre los Tampa Bay Buccaneers y los New York Jets.

Brown se arrancó abruptamente el uniforme, saludó al público y abandonó el estadio MetLife tras un desacuerdo con el entrenador de los Bucs, Bruce Arians. Todo el incidente ocurrió cuando la ofensiva de Tampa Bay estaba en el campo durante el tercer cuarto.

El miércoles 5 de enero, Brown compartió su versión de la historia a través de su abogado, Sean Burstyn. En la extensa declaración, Brown afirma que Arians trató de hacerle jugar a pesar de su lesión en el tobillo. Arians ha negado que Brown mencionara la lesión antes de salir furioso del campo.

"Debido a mi compromiso con el juego, acepté la presión directa de mi entrenador para jugar lesionado. A pesar del dolor, me puse el uniforme, el personal me inyectó lo que ahora sé que era un potente y a veces peligroso analgésico que la NFLPA ha advertido que no se use, y lo di todo por el equipo. Jugué hasta que quedó claro que no podía utilizar el tobillo para cumplir con seguridad mis responsabilidades como jugador. Además, el dolor era extremo. Me senté en la banda y mi entrenador se acercó a mí, muy molesto, y me gritó: '¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le dije: 'Es mi tobillo'. Pero él lo sabía. Estaba bien documentado y lo habíamos discutido. Entonces me ordenó que saliera al campo. Le dije: 'Entrenador, no puedo'. No pidió atención médica. En cambio, me gritó: "¡Estás acabado!" mientras se pasaba el dedo por la garganta. El entrenador me dijo que si no jugaba lesionado, estaba acabado con los Bucs.

"No renuncié. Me sacaron. No me alejé de mis hermanos. Me echaron. Que me despidieran en la banda por tener una lesión dolorosa ya era bastante malo. Luego vino su 'giro'. El entrenador negó en televisión nacional que supiera lo de mi tobillo. Eso es 100% inexacto. No sólo sabía que me había perdido varios partidos por la lesión, sino que él y yo intercambiamos mensajes días antes del partido en los que reconocía claramente mi lesión. Obviamente sabía que estaba en la lista de lesionados. Y el GM reconoció después del partido en mensajes de texto a mi campamento que sí le dije al entrenador sobre mi dolor de tobillo el domingo".

Brown continúa revelando que se sometió a una resonancia magnética de su tobillo el lunes que "muestra fragmentos de hueso rotos atascados en mi tobillo, el ligamento arrancado del hueso y la pérdida de cartílago, que son más que dolorosos." Será operado.

Brown fue despedido oficialmente de los Tampa Bay Buccaneers este 6 de enero, después de que directivos del equipo anunciaran la terminación de su contrato efectiva de inmediato.

Poco después de que Brown fuera dado de baja, el entrenador de los Bucs, Bruce Arians, dijo a los medios que Brown no alertó al equipo de una lesión durante el partido.

