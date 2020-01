Liga MX: Tuca Ferretti, su secreto para el equilibrio en Tigres

El entrenador del Tigres mexicano, el brasileño Ricardo 'Tuca' Ferretti, explicó hoy la actitud que sigue para mantener el equilibrio mental de sus pupilos frente a las críticas o elogios que reciben durante los torneos.

Tigres, una de las nóminas más costosas del fútbol mexicano, quedó eliminado en los cuartos de final del anterior torneo ante el América.

"No me pesa nada. Lo que digan afuera es una cosa, lo que nos creamos es otra. Nosotros buscamos no caer en los comentarios. Muchas veces he tenido que ir allá adentro a bajarles los humos y también he tenido que ir a subirles la moral cuando los critican", explicó.

Los Tigres encararán la nueva temporada con el desafío de superar su desempeño, sobre todo porque su más enconado rival, los Rayados de Monterrey, conquistaron el título.

No obstante, Ferretti dijo que no puede permitirse sucumbir ante la presión.

"Gracias a Dios en los últimos torneos hemos logrado clasificar, pero la idea es ganar desde el próximo sábado para ir sumando puntos. Siempre hemos trabajado al ciento por ciento, para seguir en este plan tenemos que exigirnos mucho más", expresó..

Los Tigres han fichado al argentino Nicolás López y al ecuatoriano Jordan Sierra.

"Se van adaptando bien, por fortuna tengo un grupo de jugadores que tienen una buena cantidad de años y los arropan bien, los integran. Esto hace que la adaptación sea simple", dijo el técnico.

Ferretti que está a un semestre de cumplir una década en el banquillo de Tigres, aseguró que tiene fuerza para seguir.

"Nos preparamos para empezar el próximo sábado el campeonato y al mismo tiempo nos fijamos en los octavos de final de Concacaf. Los jugadores están en su mejor versión, los objetivos son muy claros, buscar lo máximo, para esto tienen que trabajar, ser humildes y con eso lograr el éxito", manifestó.

Agregó que con los directivos se han planteado hacer un borrón y cuenta nueva para encarar la nueva temporada con renovadas fuerazas.

"Las pláticas que hemos tenido con el presidente de la institución han sido muy claras: mejorar en todo el año, porque tuvimos la suerte de salir campeones hace seis meses, pero el segundo torneo no fue lo que esperábamos. Las esperanzas se renuevan", puntualizó.