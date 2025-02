A un año de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026: cinco historias a tener en cuenta

Lo creas o no, los Juegos Olímpicos están a punto de regresar.

Los mejores atletas del mundo volverán a ser el centro de atención dentro de 12 meses para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 en Italia.

Hay varias estrellas establecidas que se espera que compitan, y aún más aspirantes ansiosos por hacer su debut olímpico.

A continuación, se presentan cinco historias que vale la pena tener en cuenta dentro de un año:

1. Los jugadores de la NHL (Liga Nacional de Hockey) están de vuelta

Por primera vez desde 2014, las estrellas de la NHL regresan a los Juegos Olímpicos.

Algunos de los nombres más importantes del hockey no jugaron en 2018 y 2022 debido a las reglas de la liga, pero todo eso cambiará el próximo invierno. La NHL celebrará su Juego de las Estrellas antes de enviar a su talento a Milán.

La última vez que los jugadores de la NHL compitieron en los Juegos Olímpicos de Sochi de 2014, Canadá ganó la medalla de oro contra Suecia en una final repleta de estrellas, que incluyeron a Sidney Crosby, Jonathan Toews, Patrice Bergeron, Henrik Lundqvist, Erik Karlsson y Henrik Zetterberg.

Canada has 22 total medals in the event, while the U.S. has 17.

En 2010, Estados Unidos y Canadá se enfrentaron en el partido por la medalla de oro, en el que Canadá ganó en tiempo extra. Es de esperar que más nombres importantes, muchos de los cuales no estaban en activo hace 12 años, se presenten en Italia.

2. Mikaela Shiffrin busca recuperar la gloria

La protagonista del esquí alpino será Mikaela Shiffrin, la estrella estadounidense que cuenta en su hoja de vida con dos oros olímpicos y una plata.

¿El único problema? Ninguna de esas medallas llegó en los últimos Juegos Olímpicos, Pekín 2022. Shiffrin, que ganó su primer oro en 2014 a los 18 años, tuvo problemas en las pistas de China. No consiguió una medalla en una carrera decepcionante, y las lesiones de los últimos años le han complicado las cosas.

U.S. alpine skier Mikaela Shiffrin explains why she is excited for the 2026 Winter Olympics in Milan-Cortina and shares what we can expect from her on the slopes.

Al igual que Shiffrin, otra estrella estadounidense está buscando un regreso a la montaña: Lindsay Vonn. Vonn, que ahora tiene 40 años, hizo su debut olímpico en 2002, cuando tenía apenas 17.

Recientemente salió de su retiro para competir en la Copa del Mundo. Tendremos que esperar y ver si se une al equipo de EEUU en lo que sería una historia de regreso improbable.

3. La moda del patinaje artístico

Uno de los aspectos más destacados de todos los Juegos Olímpicos de Invierno es el patinaje artístico, ya sea en modalidad individual o en parejas.

Una vez más, será el caso en Italia, con un puñado de historias que vale la pena ver. Como Milán es una de las capitales mundiales de la moda, los atuendos estarán impecables.

US Figure skaters Madison Chock and Evan Bates talk about the feeling of skating on fresh ice after the zamboni cleans it in the Capitol Indoor Stadium at the 2022 Beijing Winter Olympics.

La estadounidense Madison Chock es el nombre que hay que conocer, ya que diseña los trajes que ella y su marido Evan Bates llevan cuando compiten en pareja. Los campeones estadounidenses recién casados ​​son los favoritos para ganar el oro en danza libre en 2026.

Por otra parte, no pierdas de vista a Amber Glenn, Isabeau Levito y Alyssia Liu. Todas ellas compiten por un puesto en el equipo de EEUU en lo que seguramente serán unos campeonatos de patinaje artístico de EEUU muy competitivos en enero de 2026, justo antes de que se vayan a los Juegos Olímpicos.

4. Chloe Kim aspira a la historia

La niña de California ya no es una niña.

Desde que irrumpió en la escena con 14 años como medallista de oro en los X Games en 2015, Chloe Kim ha sido el rostro del snowboarding femenino estadounidense. Ha seguido cumpliendo con las expectativas al ganar un total de ocho medallas de oro en los X Games, dos medallas de oro en campeonatos mundiales y dos medallas de oro olímpicas.

Chloe Kim won her second gold in the women's snowboarding halfpipe final, defending her title from 2018, and won the U.S. its second gold of the Winter Olympics.

Kim se ha llevado a casa la medalla de oro en la prueba de medio tiempo en los dos últimos Juegos Olímpicos, primero con 17 años en PyeongChang y luego con 21 en Pekín. Ahora, está persiguiendo un triplete en snowboard, lo que sería su primera vez en unos Juegos Olímpicos. Y tendría ese récord con tan solo 25 años y muchos años de gloria por delante.

5. La estrella del patinaje de velocidad en ascenso

Todo el mundo persigue al patinador de velocidad estadounidense Jordan Stolz… literalmente.

El joven de 20 años de Wisconsin no ha perdido una carrera de la Copa del Mundo en más de un año, derrotando a varias estrellas consagradas del deporte. Hará su debut olímpico con el equipo de EEUU en Milán, posiblemente con su racha de victorias todavía intacta.

Jordan Stolz became the third youngest man in U.S. speed skating Olympic history in his Games debut.

Los estadounidenses no han ganado una medalla de oro en patinaje de velocidad masculino desde 2010, una racha que Stolz pretende romper.

En la rama femenina, las veteranas olímpicas Erin Jackson y Brittany Bowe llevarán la antorcha del equipo estadounidense. Jackson ganó el oro olímpico en los 500 m en 2022, mientras que Bowe se llevó el bronce en los 1000 m.