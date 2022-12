¡No aguantó más! Pareja de Cristiano Ronaldo estalla en las redes tras la derrota de Portugal

LISBOA - La modelo española Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, criticó la decisión del seleccionador de Portugal, Fernando Santos, de no sacar al capitán hasta el segundo tiempo frente a Marruecos y pidió "no subestimar al mejor jugador del mundo".

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde", publicó la joven en un mensaje en Instagram acompañado de una imagen del astro.

Defendió también que "no se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa" ni "sacar la cara por alguien que no la merece".

"La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido", cierra el mensaje.

Georgina Rodríguez ya expresó su desagrado tras el partido de este pasado martes, cuando Portugal se enfrentó a Suiza, porque Cristiano no jugó como titular y su participación en el juego no llegó a los 30 minutos.

"Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre", comentó ese día Georgina.

Un solitario gol de Youseff En Nesyri en el minuto 42 impulsó este sábado a Marruecos a la históricas semifinales del Mundial 2022, a las que jamás había llegado un equipo africano.

Asimismo, Santos aseguró, tras la eliminación ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, que no se arrepiente de haber dejado Cristiano Ronaldo en el banquillo por segundo partido consecutivo.

“No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso", indicó en conferencia de prensa el técnico del cuadro luso.

El '7' de Madeira se quedó fuera del once inicial en el partido de octavos de final ante Suiza, en el que su sustituto, Gonçalo Ramos, marcó un triplete, y en este de cuartos ante Marruecos, en el que no pudo contribuir a remontar el marcador adverso.