Snowboarding femenino en Beijing 2022: oro para EEUU y plata para España

BEIJING - La estadounidense Chloe Kim ganó el oro en el snowboarding femenino en los Juegos Olímpicos de Beijing.

Hizo una gran carrera de apertura mientras defendía fácilmente su título olímpico.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Chloe Kim, que posiblemente ya hubiese ganado el oro en 2014, en los de Sochi, Rusia, donde no la dejaron competir porque sólo contaba 13 años, lo logró hace cuatro en PyeongChang. Y este jueves simplemente confirmó su condición de dominadora absoluta de la disciplina, revalidando título olímpico.

Lo hizo, además, a las primeras de cambio; en su primer intento, en el que sumó los 94 puntos que nadie mejoró en las tres rondas. En una disciplina en la que sólo cuenta la mejor de las tres puntuaciones.

Con el oro ya decidido de entrada a favor de la 'extraterrestre' Kim, que hace cuatro años había ganado el título en Corea, la tierra de sus abuelos, quedaba la competición entre las 'terrestres'. Y en ese apartado, la japonesa Sena Tomita se unió en el podio a la estadounidense y a la catalana, que se convirtió en la segunda mujer española, después de Blanca Fernández Ochoa, bronce en eslalon de esquí alpino en Albertville'92, Francia, en ganar un trofeo olímpico invernal.

La barcelonesa Queralt Castellet, que acaba de lograr la primera medalla de España en los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022 al capturar plata en la prueba de halfpipe de snowboard (tabla de nieve) disputada este jueves, declaró en Zhangjiakou, que está "emocionada" y "muy feliz" tras acabar segunda una prueba que ganó la gran favorita, la estadounidense Chloe Kim.

Donovan Carrillo es el primer mexicano en 30 años en participar en patinaje artístico en los Juegos Olímpicos. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Castellet, nacida hace 32 años en Sabadell y que participó en sus quintos Juegos, logró de esta forma la quinta medalla olímpica española en toda la historia de los Juegos Olímpicos de invierno, después del oro de Francisco Fernández Ochoa en esquí alpino, en Sapporo1972 (Japón); y los bronces de su hermana Blanca -asimismo en ese deporte, veinte años después, en Albertville (Francia)- y de Regino Fernández -en boardercross de snowboard- y de Javier Fernández -en patinaje artístico-, en los pasados Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), hace cuatro años.

"Estoy emocionada, estoy muy feliz; ha sido un día increíble; he conseguido la medalla. Yuuuhh!!", exclamó Queralt, en declaraciones facilitadas a Efe desde Zhanggjiakou por la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

"Ha sido increíble, he empezado un poco mal y luego me han venido todos los nervios, pero he sido capaz de conseguir la ronda que quería, en la segunda; una ronda por la que he estado trabajando mucho, mucho tiempo. Muchos años. Estoy muy feliz", manifestó Queralt en China nada más capturar la medalla de plata.