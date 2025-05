Alba firma extensión de contrato con Inter Miami por dos años: “me siento muy querido”

El lateral izquierdo español Jordi Alba ha firmado con el Inter Miami una extensión de contrato hasta el final de la temporada 2027 de la Major League Soccer (MLS), según anunció este jueves el equipo.

“Me lleva a renovar el seguir compitiendo, lo a gusto que me siento en el club, el cariño que recibo de los aficionados en todo los partidos. He estado muy a gusto en estos dos años en el club y me siento muy querido por todos los aficionados,” dijo Alba.

“Tenemos esa ilusión de seguir compitiendo, de seguir ganando y, bueno, ojalá que podamos ganar los máximos títulos posibles”, agregó en un comunicado compartido por el equipo.

El equipo de Miami destaca que Alba fue clave para Inter Miami en 2024, "siendo uno de los líderes del equipo rumbo a la conquista de su primer título del Supporters’ Shield y estableciendo un nuevo récord de puntos en una temporada regular en el proceso".

El exjugador del Barcelona y compañero del argentino Lionel Messi, finalizó la temporada de la MLS con 20 contribuciones de gol (cinco goles y 15 asistencias) en 31 partidos. Tomando en cuenta tanto la temporada regular como los playoffs sumó un total de 21 asistencias en 38 partidos en todas las competiciones.

El legendario lateral izquierdo español además fue uno de dos representantes del club elegido para formar parte del 2024 MLS All-Star Game debido a sus actuaciones sobresalientes a lo largo de la campaña.

El gran rendimiento de Alba ha continuado esta temporada 2025, con el defensor habiendo registrado ya cinco asistencias en 11 encuentros de la MLS, con lo que es el segundo mayor distribuidor de asistencias del equipo.

Previo a su llegada a Inter Miami, Alba brilló en España con la selección y el Barcelona. Alba obtuvo el título de la Euro de la UEFA 2012, además fue capitán de su país cuando se coronaron como campeones de la Liga de Naciones de la UEFA 2023. A nivel de clubes ganó LaLiga seis veces con el Barcelona, una UEFA Champions League, un Mundial de Clubes de la FIFA y la Copa del Rey en siete ocasiones.

En su carrera en Barcelona hizo una excelente dupla con memorables asistencias a su actual compañero en el el Inter Miami, Lionel Messi.