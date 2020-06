FNU organiza un seminario web para abordar los efectos de Covid-19 en el derecho de familia y su impacto psicológico

HIALEAH, FLA. - Florida National University organizará un seminario web que tiene como objetivo abordar los efectos de Covid-19 en el derecho de familia y las formas psicológicas que influye en los niños el 17 de junio de 2020, a las 3 p.m.

Patrocinado por Telemundo 51, Ponemus Group, Goal Setting Solutions Advertising and Marketing LLC, Univision 23, Ritmo 95.7 y The Dr. Jose Regueiro Foundation Inc., este seminario web describirá los efectos de Covid-19 en asuntos familiares como la custodia de niños, niños apoyo, divorcio, cómo algunos se aprovechan del Coronavirus para evitar pagar la manutención de los hijos o seguir la custodia dividida de un niño y cómo todas estas cosas afectan psicológicamente a un niño.



FNU se complace en tener una gran lista de anfitriones, como el Director de Justicia Criminal y Estudios Legales, Dr. Osviel Alfonso, el Director del Programa de Psicología, Dr. José Pérez, y Jennifer Torres, Abogada de Derecho de Familia de Valencia Torres & Law para discutir estos importantes asuntos.

"Estos problemas están afectando a tantas familias y niños y se han dejado atrás para que el mundo trabaje en salvar vidas durante la pandemia de COVID-19", dijo la Dra. Maria Regueiro, Presidenta de FNU y C.E.O. “Es comprensible por qué se haya puesto en pausa. Sin embargo, quiero asegurarme de que FNU está haciendo su parte para abordar estos problemas ".

A medida que el distanciamiento social y las órdenes de quedarse en casa continúan en todo el país, los padres buscan orientación sobre si seguir las órdenes de custodia durante la pandemia. Sin embargo, con los tribunales cerrados, la búsqueda de respuestas ha resultado ser más difícil de lo que podrían haber imaginado.

"Somos muy afortunados de que Jennifer Torres, una abogada familiarizada con el derecho de familia, así como el Dr. Alfonso y el Dr. Pérez, puedan darles a estas familias las respuestas y los consejos que han estado buscando", dijo el Dr. Regueiro. "Los seminarios web como este durante una pandemia pueden brindar a las personas una visión profesional de cosas que no podrían obtener en ningún otro lugar durante estos tiempos difíciles".

Los interesados ​​en unirse al seminario web pueden registrarse en este enlace.

