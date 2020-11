El bufete de abogados Pendas Law continúa la tradición de alimentar a las familias necesitadas

Para ayudar y apoyar a las comunidades de Florida a las que sirven, la empresa distribuirá cientos de pavos gratis en todo el estado la semana antes del Día de Acción de Gracias. El personal del bufete de abogados Pendas Law en Miami distribuirá en el área local.

MIAMI - El bufete de abogados Pendas Law continúa su tradición de retribuir a la comunidad. La firma, alojada por Kiwanis de la Pequeña Habana distribuirá 750 pavos a las familias más necesitadas, el viernes 20 de noviembre, a partir de las 8:30 a.m. a 10:30 a.m. Los pavos se pueden recoger en Kiwanis de Little Havana, ubicado en 1400 SW 1st Street, Miami, FL 33135.

“Cada año, mi personal y yo, junto con nuestras familias y amigos, esperamos la oportunidad de poder compartir un poco de alegría con nuestra comunidad durante la semana de Acción de Gracias. Nos damos cuenta que los pavos que damos proporcionar comidas a miles de personas que de otro modo no podrían pagarlas. Este es nuestro duodécimo año de alcance comunitario y nos da una gran alegría poder ayudar ”, dijo el abogado Lou Pendas, propietario de la firma.

Todas las familias que lo necesiten son bienvenidas a pasar y recibir un pavo gratis. Sin embargo, la distribución será por orden de llegada y se estima que será de 8:30 a.m. a 10:30 a.m., o hasta que se agote el suministro. Este año, los participantes deben formar una línea y permanecer en los vehículos, y se requerirá distanciamiento social y mascarillas.

Además de donar a la comunidad local de Miami, The Pendas Law Firm también entrega pavos gratis a las familias necesitadas en las áreas de Orlando, Tampa, Jacksonville y Fort Myers. Este es el duodécimo año consecutivo en que el bufete de abogados Pendas Law ha hecho su entrega anual de pavos.

Con 100 empleados dedicados a ofrecer un servicio extraordinario al cliente, The Pendas Law Firm es una de las firmas de lesiones personales más destacadas con oficinas ubicadas en Miami, Orlando, Daytona Beach, Ocala, Tampa, Bradenton, Fort Myers, Jacksonville, West Palm Beach y Fort Lauderdale.

La firma ofrece soluciones con casos de lesiones personales, accidentes automovilísticos, resbalones y caídas, negligencia médica, responsabilidad del producto, responsabilidad de las instalaciones, reclamos de seguros, muerte por negligencia y reclamos de denunciantes.

Para más información visite www.pendaslaw.com